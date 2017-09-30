Просвирнова — 16-я на дистанции 500 м на 1-м этапе КМ по шорт-треку

На первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Будапеште (Венгрия) определились победители на дистанции 500 м. Ими стали Шаолин Шандор Лю из Венгрии и кореянка Мин Чжеон Чой.
В соревнованиях женщин лучшая из россиянок, Софья Просвирнова, не смогла выйти в полуфинал, упав в четвертьфинальном забеге, и заняла 16-е место. Среди мужчин Артём Козлов стал 22-м.
Шорт-трек. Кубок мира. Первый этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. 500 м
1. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).
2. Хьо Чжун Лим (Южная Корея).
3. Дае Хеон Хван (Южная Корея)…
22. Артём Козлов (Россия)…
27. Семен Елистратов (Россия)…
37. Александр Шульгинов (Россия).
Женщины. 500 м
1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
2. Арианна Фонтана (Италия).
3. Сук Хи Шим (Южная Корея)…
16. Софья Просвирнова (Россия)…
36. Татьяна Бородулина (Россия)…
66. Юлия Шишкина (Россия).