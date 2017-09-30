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Просвирнова — 16-я на дистанции 500 м на 1-м этапе КМ по шорт-треку

30 сентября 2017, суббота. 18:58 Другие

На первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Будапеште (Венгрия) определились победители на дистанции 500 м. Ими стали Шаолин Шандор Лю из Венгрии и кореянка Мин Чжеон Чой.

В соревнованиях женщин лучшая из россиянок, Софья Просвирнова, не смогла выйти в полуфинал, упав в четвертьфинальном забеге, и заняла 16-е место. Среди мужчин Артём Козлов стал 22-м.

Шорт-трек. Кубок мира. Первый этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. 500 м

1. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).
2. Хьо Чжун Лим (Южная Корея).
3. Дае Хеон Хван (Южная Корея)…
22. Артём Козлов (Россия)…
27. Семен Елистратов (Россия)…
37. Александр Шульгинов (Россия).

Женщины. 500 м

1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
2. Арианна Фонтана (Италия).
3. Сук Хи Шим (Южная Корея)…
16. Софья Просвирнова (Россия)…
36. Татьяна Бородулина (Россия)…
66. Юлия Шишкина (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Семён Елистратов Софья Просвирнова
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30 сентября 2017, суббота
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