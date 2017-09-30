Штангисты РФ завоевали три медали в заключительный день ЧЕ U17

Спортсмены сборной России завоевала три медали в заключительный день юношеского чемпионата Европы U17 по тяжёлой атлетике в Приштине (Косово).

Чемпионкой континента в весовой категории свыше 75 кг стала Дарья Рязанова с результатом 217 кг (97 кг в рывке + 120 кг в толчке).

В категории до 75 кг серебряным призёром соревнования стала Екатерина Визгина, поднявшая по сумме двоеборья 188 кг (83 кг + 105 кг).

В соревнованиях мужчин на третью ступень пьедестала почёта в весовой категории свыше 94 кг поднялся Арсен Мерденов, чей результат по сумме двоеборья составил 332 кг (145 кг + 187 кг).