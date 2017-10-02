Японское антидопинговое агентство подписало соглашение с оргкомитетом ОИ-2020

Японское антидопинговое агентство подписало соглашение с оргкомитетом Игр-2020 года о проведении допинг-тестов, оперативной поддержке и управления станциями допинг-контроля на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает Inside the Games.

В конце августа появилась информация, что к Олимпийским играм 2020 года может быть разработан новый метод определения наличия допинга в организме спортсменов. Предполагается, что новый допинг-тест сможет определять маркеры в крови, которые вырабатываются после применения спортсменом запрещённого препарата.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.