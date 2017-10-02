Рябинский установил мировой рекорд в дальности прицельной стрельбы

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский установил новый мировой рекорд в дальности прицельной стрельбы. С помощью специально подготовленной винтовки СВЛК-14 «Сумрак» российского производства сначала были взяты дальности 4170 и 4157 метров, после чего была покорена мишень размером 1х1 м, размещённая на дальности 4210 метров. Ранее данный рекорд принадлежал американцам, покорившим расстояние в 4158 метров.

«Мы поставили новый мировой рекорд по снайпингу по дальности точного выстрела — 4210м! Стрелял я, корректировщиками были Юрий Синичкин, Евгений Титов, Владимир Гребенюк. Без этих людей я бы не справился. Работа командная, требует высочайшего уровня компетентности от каждого. И все продемонстрировали именно такой уровень! До этого наша команда подбиралась к 4170, потом к 4200. И вот окончательная дистанция — 4210! В мире единицы стрелков, которые могли бы подобраться к таким результатам хотя бы близко. 8 лет я готовился к этому выстрелу. Спасибо ребятам из Lobaev_arms за специально изготовленный для нас инструмент и активную совместную работу по установлению рекорда! Ну что? В какой стране живут лучшие в мире снайперы?» — приводит слова Рябинского пресс-служба компании.