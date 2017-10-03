Кочер: возвращаюсь в спорт на 4 кг легче, потому что без винтовки

Завершившая после сезона-2015/16 карьеру биатлонистки 34-летняя канадская спортсменка Зина Кочер сообщила, что возвращается в большой спорт, но планирует выступать в лыжных гонках. В марте 2017 года Кочер выиграла лыжную гонку на 5 км на чемпионате Канады.

«Сообщаю официально. Да, я на самом деле возвращаюсь. Только на четыре килограмма легче, так как буду выступать без винтовки. Возвращаюсь в Рамзау, с которым связано так много приятных воспоминаний, чтобы вернуться», – написала Кочер на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «Инстаграм».