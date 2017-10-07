Источник: Болт по окончании карьеры стал питаться в фаст-фуде

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт, завершивший карьеру после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, стал питаться в фаст-фуде. 31-летний спортсмен на этой неделе был замечен в ресторане быстрого питания KFC в Бристоле (Великобритания), откуда он вышел с полным пакетом куриных крылышек и стаканом газировки, сообщает TMZ.

Напомним, что Болт и ранее проявлял любовь к фаст-фуду. В частности, спортсмен признавался, что во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине съел более тысячи куриных крылышек.