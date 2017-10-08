«Каустик» одержал первую победу в гандбольной Суперлиге

Волгоградский «Каустик» на своей площадке обыграл «Пермских медведей» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги со счётом 35:32. Самым результативным в составе хозяев стал Никита Гугняев, забивший 9 мячей. 7 голов на счету Андрея Мазаева. У «Медведей» 10 раз отличился Алексей Шиндин. 7 мячей забил Денис Степанов.

Для «Каустика» это первая победа в текущем чемпионате. «Пермские медведи» потерпели второе поражение в сезоне.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Каустик» (Волгоград) — «Пермские медведи» — 35:32 (15:10).