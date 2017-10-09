Фуркад заверил, что конфликт с Шипулиным исчерпан

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал об отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.



«Конфликт с Шипулиным исчерпан, даже если он и отразился на наших отношениях. Враждебности нет. Я был разочарован определёнными вещами и не скрывал этого. Его же разочаровала моя позиция, что он продемонстрировал на подиуме. Для меня это уже в прошлом. Я растратил много сил в предыдущем сезоне и не хочу, чтобы такое повторялось в олимпийский сезон. Но это никак не меняет моих убеждений», — приводит слова Фуркада Le Figaro.

«Уберите психическую». Почему Фуркад никогда не будет великим Мартен Фуркад демонстративно ушёл с подиума ЧМ после появления на нём сборной России. Право великого? Нет, обычная выходка истерички.