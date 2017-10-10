В Госдуму внесён проект закона о национальной антидопинговой лаборатории

В Госдуму внесён проект закона, устанавливающего полномочия национальной антидопинговой лаборатории в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Утверждается, что принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте. 25 сентября проект был одобрен на заседании комиссии правительства РФ.

