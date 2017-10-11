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При поддержке фонда Шипулина в Екатеринбурге открыли две спортплощадки

11 октября 2017, среда. 10:01 Другие

10 октября в Екатеринбурге при поддержке фонда олимпийского чемпиона 2014 года российского биатлониста Антона Шипулина были открыты две спортивные площадки — для футбола и баскетбола, сообщает телеканал ОТВ.

«Для мечты любого ребёнка неплохо иметь помощь извне, если есть какие-то меценаты, если есть люди, которые могут помочь. И такие люди и нам помогали. Благодаря таким людям и случается спортивное будущее ребёнка, который мечтает о каких-то больших наградах, о больших победах», — сказал Шипулин.

Источник: Телеканал ОТВ Сообщить об ошибке
Теги
Антон Шипулин
Новости. Другие
11 октября 2017, среда
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