При поддержке фонда Шипулина в Екатеринбурге открыли две спортплощадки

10 октября в Екатеринбурге при поддержке фонда олимпийского чемпиона 2014 года российского биатлониста Антона Шипулина были открыты две спортивные площадки — для футбола и баскетбола, сообщает телеканал ОТВ.

«Для мечты любого ребёнка неплохо иметь помощь извне, если есть какие-то меценаты, если есть люди, которые могут помочь. И такие люди и нам помогали. Благодаря таким людям и случается спортивное будущее ребёнка, который мечтает о каких-то больших наградах, о больших победах», — сказал Шипулин.