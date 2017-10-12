Жуков: спорт должен приносить всем радость. Чипирование спортсменов — глупость

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков после заседания независимой общественной антидопинговой комиссии рассказал о ситуации с допинг-пробами в российской сборной.



«Можно дойти до абсурда. Надо исходить из того, что спорт – это одно из наиболее удачных изобретений человечества. Он должен приносить радость и тем, кто соревнуется, и тем, кто наблюдает за соревнованиями. Чипирование спортсменов – глупость. Всех антидопинговых правил, при условии их выполнения, будет достаточно для того, чтобы обеспечить чистоту спорта. Нужно изменить к этому подход. Добиваться успехов надо с помощью собственных усилий и не использовать запрещённых препаратов.



Никаких проблем с недостатком сдачи проб нет. Очевидно, что зимний сезон только начинается. Далеко не по всем видам спорта прошли первые официальные соревнования. Каждая федерация имеет свои нормы командных видов спорта. Важно, чтобы наши федерации восстановили контакт с международными по всему составу российской сборной и кандидатам на попадание в неё. Должны быть как минимум три отрицательные допинг-пробы, взятые в определённый период за границей и зарубежными лабораториями», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.