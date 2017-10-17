МОК выделит $ 925 млн столице Игр-2026

Международный олимпийский комитет выделит $ 925 млн городу, в котором пройдёт зимняя Олимпиада 2026 года, сообщает пресс-служба МОК. Выборы страны-хозяйки Олимпиады-2026 состоятся в Милане в 2019 году.



Процесс подачи заявки для Национальных олимпийских комитетов будет состоять из двух этапов. Подготовительный будет длиться до октября 2018 года, и по его итогам МОК предложит официально выдвинуть кандидатуры городов. Второй этап, в ходе которого МОК будет тесно работать с кандидатами, продлится до сентября 2019 года.