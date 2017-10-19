Ласицкене начнёт международный сезон 2018 года в Банска-Быстрице

Менеджер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала о стартах, в которых примет участие легкоатлетка в начале 2018 года.



«Мария по традиции хочет открыть зимний сезон мемориалом Лукашевича и Середкина, который пройдёт 11 января в Челябинске. В январе у неё намечено ещё несколько стартов в России, но конкретика будет несколько позже. А 31 января Маша заявлена на турнир в словацкой Банске-Быстрице, который будет для неё первым международным стартом в новом году.



Всю вторую половину февраля Маша будет только тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к главному старту зимнего сезона — чемпионату мира в Бирмингеме.



Сейчас мы не думаем над тем, как получить новый допуск. Верим, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики в конце года будет возвращено членство в IAAF, после чего не нужно будет получать новых индивидуальных разрешений. Если же этого не произойдёт, то мы рассчитываем, что допуск к международным стартам Марии будет продлён автоматически", — цитирует Назарову ТАСС.