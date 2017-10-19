Касперович: Слепов с 13 ноября будет включён в состав резервной сборной

Старший тренер по резерву биатлонной сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команд к сезону и сообщил о намерении подключить к резервному составу Алексея Слепова.



«Все резервные команды проведут подготовку в Тюмени согласно календарным планам: там уже тренируется мужская сборная под руководством Владимира Брагина, 21 октября сбор начнётся у юниоров, а 1 ноября к работе приступят юноши. Женская команда под руководством Виталия Норицына осталась на полноценный сбор в Рамзау до 29 октября, 4 ноября они заезжают в Тюмень. 13 ноября все команды отправятся в норвежский Бейтоштолен на заключительный этап подготовки.



На данный момент мне никого не хочется выделять в составе резервных сборных. На летнем чемпионате команды выглядели неплохо. Они выполняют всё по программе, однако есть проблемы в стрелковой подготовке. В резервную женскую сборную на подготовку вместо Светланы Слепцовой перевели из юниорок Валерию Васнецову. Она будет рассматриваться для участия в этапах Кубка IBU.



Мужская резервная команда в составе девяти спортсменов также провела контрольный срез на чемпионате страны. Там спортсмены неплохо смотрелись. Проблема та же самая — стрелковая подготовка. Отмечу, что Алексей Слепов с 13 ноября будет включён в состав резервной сборной и приступит к подготовке с командой», — цитирует Касперовича пресс-служба СБР.



Женская резервная сборная: Александра Алексешникова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Ольга Шестерикова, Ольга Якушова.



Мужская резервная сборная: Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Алексей Корнев.