Нибали удалили металлическую пластину из ключицы

Итальянский велогонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали перенёс успешную операцию по удалению металлической пластины из ключицы, сообщает Cycling News. 32-летний спортсмен получил травму на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, после чего врачи установили ему металлическую пластину.

Нибали в этом году занял второе место в общей классификации «Вуэльты» и замкнул тройку лидеров генеральной классификации «Джиро д'Италия». В его активе две победы на итальянском Гранд-туре, а также по одной победе на «Тур де Франс» и «Вуэльте».