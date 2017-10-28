«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и завоевал Кубок России по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в решающем матче «Финала четырёх» Кубка России по хоккею с мячом уверенно переиграл красноярский «Енисей» со счётом 4:0. Дубль оформил Максим Ишкельдин.

Хабаровские хоккеисты стали обладателями Кубка страны в шестой раз в истории и в пятый раз выиграли Кубок России.

Хоккей с мячом. Кубок России. «Финал четырёх». Хабаровск

Финал



«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 4:0 (4:0)

Голы: Ишкельдин, 21 (1:0), Ишкельдин, 27 (2:0), Антипов, 32 (3:0, пен.), Антипов, 45 (4:0).