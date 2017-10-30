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Трефилов награждён орденом Дружбы за подготовку сборной РФ к Играм-2016

30 октября 2017, понедельник. 14:06 Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов награждён орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменок, добившихся высоких спортивных достижений на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Российские гандболисты выиграли золото на Играх-2016.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён старший тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены президент общероссийских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексей Власенко, тренер по фехтованию ДЮШОР Санкт-Петербурга Наталья Дьяченко, главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, тренер специализированной ДЮШОР по вольной борьбе республики Дагестан Шамиль Омаров и тренер центра спортивной подготовки по фехтованию Новосибирской области Егор Южаков.

Благодарность президента Российской федерации объявлена главному тренеру сборной РФ по водному поло Александру Гайдукову, тренеру специализированной школы олимпийского резерва «Северный» Алексею Хапланову и аналитику центра спортивной подготовки сборных команд России Евгению Шаронову, сообщает «Интерфакс».

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Гандбол Андрей Моисеев Евгений Трефилов ОИ-2016
Новости. Другие
30 октября 2017, понедельник
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