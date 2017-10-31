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Цурская лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи

31 октября 2017, вторник. 11:02 Другие

В Сочи продолжается третий этап Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц после короткой программы лидирует Полина Цурская. Второе место занимает Станислава Константинова, на третьей позиции располагается Анастасия Губанова.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Женщины. Короткая программа
1. Полина Цурская (Москва) – 72,14.
2. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 68,68.
3. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 68,34.

Этап Кубка России в Сочи завершится 31 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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