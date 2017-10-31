Цурская победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Москвичка Полина Цурская победила на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи среди одиночниц. Второе место заняла Анастасия Губанова, а замкнула тройку призёров Станислава Константинова.
Среди юниорок первенствовала москвичка Александра Трусова.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Женщины. Итоговое положение
1. Полина Цурская (Москва) – 207,95.
2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 199,95.
3. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 194,68.
Юниорки. Итоговое положение
1. Александра Трусова (Москва) – 199,30.
2. Ксения Синицына (Москва) – 193,77.
3. Виктория Сафонова (Москва) – 181,89.