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Цурская победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи

31 октября 2017, вторник. 18:42 Другие

Москвичка Полина Цурская победила на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи среди одиночниц. Второе место заняла Анастасия Губанова, а замкнула тройку призёров Станислава Константинова.

Среди юниорок первенствовала москвичка Александра Трусова.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Женщины. Итоговое положение
1. Полина Цурская (Москва) – 207,95.
2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 199,95.
3. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 194,68.

Юниорки. Итоговое положение
1. Александра Трусова (Москва) – 199,30.
2. Ксения Синицына (Москва) – 193,77.
3. Виктория Сафонова (Москва) – 181,89.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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31 октября 2017, вторник
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