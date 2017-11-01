iNADO предлагает оставить без подиума и призовых отбывшим наказание за допинг

Институт национальных антидопинговых агентств (iNADO) выступил с инициативой не допускать на подиум и не выплачивать призовые спортсменам, отбывшим дисквалификацию за употребление допинга. Идея возникла на совместной конференции в Швейцарии представителей 37 национальных антидопинговых агентств со спортсменами – призёрами Олимпийских игр и чемпионами мира, сообщает AP.

Также атлетам, хоть раз попавшимся на допинге, хотят запретить владеть национальными и мировыми рекордами в случае их установления.

Потеря возможных медалей и чести стоять на пьедестале, по мнению представителей агентств наиболее болезненное и чувствительное наказание для спортсменов.