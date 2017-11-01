Пляжный футбол. Как Россия победила Парагвай и судью. Все голы и лучшие моменты

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на Межконтинентальном кубке—2017, который проходит в Дубае. Во втором туре россияне одолели Парагвай — 2:1, при этом в концовке матча при счёте 1:0 арбитры из ОАЭ сначала назначили странный штрафной, а потом заставили его перебить. Однако на предпоследней минуте игры Артур Папоротный принёс России победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть все голы и лучшие моменты матча Россия — Парагвай на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу—2017.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Beachsoccerrussia.