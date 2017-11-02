Резникова завоевала бронзу на чемпионате мира в классе «Техно293»

В Салоу (Испания) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Техно293», участие в котором приняли более 300 спортсменов.
Россиянка Яна Резникова завоевала бронзовую медаль в классе «Техно6.8» (U15), сообщает пресс-служба Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Результаты российских спортсменов
Юноши. «Техно7.8» U17: Артём Акимов – 23-е место, Антон Токарев – 58-е, Даниил Солошенко – 60-е, Семён Ильин – 96-е, Иван Ефимов – 128-е.
Юниоры. «Техно6.8» U15: Михаил Александров – 11-е, Иван Ковбасюк – 86-е.
Девушки. «Техно7.8» U17: Дана Косяк – 6-е, Ксения Янина – 55-е.
Юниорки. «Техно6.8» U15: Яна Резникова – 3-е, Дарья Банная – 25-е.