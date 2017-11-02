Бах: в ближайшие дни комиссия Освальда примет решения по другим россиянам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах проанонсировал решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда по перепроверке допинг-проб российских участников Олимпиады в Сочи.

«В ближайшие дни будут приняты решения по итогам слушаний по делам других российских спортсменов. Уверен, что комиссия вынесет решения по всем рассматриваемым делам до конца декабря.

Речь идёт о манипуляциях с допинг-пробами, которые могли проводиться на Олимпийских играх в аккредитованной ВАДА лаборатории. Если обвинения подтвердятся, это станет огромным ударом по целостности Игр и МОК", — цитирует Баха официальный сайт МОК.

В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.