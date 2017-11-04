Россияне Екатерина Некрасова и Герман Строев заняли третье место среди смешанных дуэтов в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Соревнования проходят в Сингапуре в рамках предпоследнего в нынешнем сезоне этапа Гран-При.
Российская пара набрала 257,79 балла, уступив южнокорейцам Ву Харам и Киму Суджи и британцам Скарлетт Мью-Дженсен и Кайлу Котари.
Сингапурский этап завершится 5 ноября. Последний этап Гран-При пройдёт в Голд-Косте (Австралия) с 9 по 12 ноября.
Прыжки в воду. Этап Гран-при. Сингапур
Пары. Микст
1. Ву Харам / Ким Суджи (Южная Корея) — 287,52.
2. Скарлетт Мью-Дженсен / Кайл Котари — 275,04.
3. Екатерина Некрасова / Герман Строев — 257,79.
Некрасова и Строев заняли третье место в смешанных парных прыжках в воду
Россияне Екатерина Некрасова и Герман Строев заняли третье место среди смешанных дуэтов в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Соревнования проходят в Сингапуре в рамках предпоследнего в нынешнем сезоне этапа Гран-При.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке