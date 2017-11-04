Гросс: будем стараться повторить эстафетный успех в Корее

Старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс рассказал о сборе команды в Ханты-Мансийске, а также поделился ожиданиями от Игр в Пхёнчхане.



«Сбор прошёл гладко, погода и снег были отличные, организаторы подготовили практически идеальный 3-километровый круг. Для нас крайне важна хорошая подготовка на ближайшие недели, ведь сезон стартует совсем скоро. И, конечно, мы держим в уме более долгосрочные цели – выступление сборной на Олимпиаде в Корее. Три-четыре человека в команде находятся в прекрасной форме уже сейчас — кто-то немного сильнее, кто-то чуть слабее на данный момент. Это рабочие моменты, мы не останавливаемся на текущей ситуации и продолжаем подготовку.

Конечно, эстафету можно назвать главной гонкой в биатлоне. Если посмотреть на последние два сезона, россияне очень часто, пусть и не всегда, попадали на эстафетный подиум. На Кубке мира были выиграны многие гонки, и золото прошлого чемпионата мира мы взяли именно в эстафете. С психологической точки зрения для команды важно сказать самим себе «Мы — чемпионы мира!». Конечно, на это звание претендовали многие, но мы смогли доказать, что мы сильнейшие. Будем стараться повторить эстафетный успех и в Корее», — приводит слова Гросса «Юграмегаспорт».