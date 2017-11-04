Пятикратная олимпийская чемпионка синхронистка Ромашина родила дочь

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина 4 ноября родила дочь. Это первый ребёнок в семье 28-летней синхронистки и яхтсмена Николая Захарова.

«Вот и настал этот день! Наконец-то мы встретились! Мы с папой тебя очень любим», — написала Ромашина на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Светланы Ромашиной.

Светлана является пятикратной победительницей Олимпийских игр, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.