Чемпионка ОИ-2016 в марафоне Сумгонг дисквалифицирована за допинг

Антидопинговое агентство Кении дисквалифицировало олимпийскую чемпионку 2016 года в марафонеДжемиму Сумгонг на четыре года за применение запрещённого препарата, сообщает Athletics.co.ke. В допинг-пробе, взятой у спортсменки 28 февраля, были обнаружены следы эритропоэтина.

Сумгонг призналась, что 23 февраля была вынуждена обратиться в больницу Найроби, так как у неё началось кровотечение из-за внематочной беременности. По словам бегуньи, один из врачей дал ей препарат, состав которого она не могла знать.

Руководство больницы слова спортсменки опровергло, подкрепив своё заявление документами. В итоге Сумгонг признали виновной в нарушении антидопинговых правил.