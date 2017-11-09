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Габар отправился в кругосветную регату на тримаране для установления рекорда

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Французский профессиональный яхтсмен Франсуа Габар, выигравший в 2013 году кругосветную регату Vendee Globe, отправился отправился в одиночную кругосветную гонку, на тримаране Macif. 34-летний уроженец Сен-Мишель намерен побить рекорд своего соотечественника Тома Ковиля, который в 2016 году на тримаране Sodebo Ultim завершил кругосветку за 49 дней 3 часа 4 минуты и 28 секунд, сообщает Yachting World.

Чтобы превзойти достижение рекорд Ковиля, Габару нужно финишировать до 13:09 по среднеевропейскому времени 23 декабря.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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