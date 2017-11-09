Петербургские тяжелоатлеты с инвалидностью завоевали 3 медали на КР в Сочи

Тяжелоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата из Санкт-Петербурга завоевали три медали, установили семь рекордов и заняли третье командное место (мужчины) на Кубке России по пауэрлифтингу (жим штанги) в Сочи. Участие в соревнованиях приняли более 130 спортсменов из 40 регионов страны. Санкт-Петербург в своих весовых категориях представили семь спортсменов: Марина Бекетова, Ирина Садовникова, Александр Росляков, Даниил Михайлов, Магомед Джамалов, Михаил Ткачук и Владимир Перевышков.

Марина Бекетова, ставшая бесспорным лидером в весовой категории до 45 кг, установила два рекорда России, пожав сначала 91 кг, а затем 93 кг. Серебряную медаль завоевала Ирина Садовникова (свыше 86 кг) с результатом 100 кг.

Победителем среди мужчин стал Магомед Джамалов (до 88 кг) с тремя рекордами России – 196, 201 и 205 кг. По результатам всех выступлений мужская сборная Санкт-Петербурга заняла третье место в общекомандном зачёте.

Также 3 ноября в Ленинградской области прошёл физкультурно-спортивный праздник «Спорт для всех!», где впервые проводились соревнования по пауэрлифтингу для лиц с ментальными нарушениями в комбинации жим лёжа + тяга по программе Специальной Олимпиады. 10 петербуржцев стали призёрами, а Николай Казаков из УСО ПНИ № 10 абсолютным победителем соревнований, сообщает пресс-релиз БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».