Чужков: сборной России нужно было больше забивать на Межконтинентальном кубке

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков поделился впечатлениями от выступления своей команды на Межконтинентальном кубке, где россияне заняли четвёртое место.

«Результат, конечно, отрицательный. А что касается игры, то в полуфинале с португальцами вроде бы играли нормально, держали мяч, но сами допустили ошибку. Потом случился этот дурацкий непредсказуемый отскок после удара Андраде, а в концовке судьи поставили штрафной почти с девяти метров и Джордану ничего не стоило расстрелять наши ворота. В матче за третье место у нас игра как-то сразу не пошла. Мне кажется, иранцы хорошо изучили нашу команду и смогли предсказать многие действия игроков сборной России.

Если говорить в целом, то надо было больше забивать, всё-таки четыре гола за два матча — это очень мало. Как говорится, чтобы выигрывать, надо забивать на один гол больше соперника. Думаю, если бы сыграли результативнее в атаке, то и итог был бы другим», — приводит слова Чужкова Beachsoccerrussia.