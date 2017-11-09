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Чужков: сборной России нужно было больше забивать на Межконтинентальном кубке

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Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков поделился впечатлениями от выступления своей команды на Межконтинентальном кубке, где россияне заняли четвёртое место.

«Результат, конечно, отрицательный. А что касается игры, то в полуфинале с португальцами вроде бы играли нормально, держали мяч, но сами допустили ошибку. Потом случился этот дурацкий непредсказуемый отскок после удара Андраде, а в концовке судьи поставили штрафной почти с девяти метров и Джордану ничего не стоило расстрелять наши ворота. В матче за третье место у нас игра как-то сразу не пошла. Мне кажется, иранцы хорошо изучили нашу команду и смогли предсказать многие действия игроков сборной России.

Если говорить в целом, то надо было больше забивать, всё-таки четыре гола за два матча — это очень мало. Как говорится, чтобы выигрывать, надо забивать на один гол больше соперника. Думаю, если бы сыграли результативнее в атаке, то и итог был бы другим», — приводит слова Чужкова Beachsoccerrussia.

Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
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Сборная России - Пляжный футбол
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