До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Российские регбисты победили команду Гонконга в матче Кубка наций

Другие

Сборная России по регби победила команду Гонконга в матче Кубка наций со счётом 16:13. Следующим соперником российских регбистов будет команда Кении. Встреча состоится 14 ноября.

Регби. Кубок Наций. Гонконг
Гонконг — Россия — 13:16 (3:13).

В состав сборной России на эту игру были включены: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Азамат Битиев, Богдан Федотко, Евгений Елгин, Андрей Темнов, Дмитрий Гриценко, Дмитрий Кротов, Василий Дорофеев, Рамиль Гайсин, Герман Давыдов, Кирилл Голосницкий, Владимир Руденко, Владислав Созонов, Антон Рябов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Регби
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент