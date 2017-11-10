Российские регбисты победили команду Гонконга в матче Кубка наций

Сборная России по регби победила команду Гонконга в матче Кубка наций со счётом 16:13. Следующим соперником российских регбистов будет команда Кении. Встреча состоится 14 ноября.
Регби. Кубок Наций. Гонконг
Гонконг — Россия — 13:16 (3:13).
В состав сборной России на эту игру были включены: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Азамат Битиев, Богдан Федотко, Евгений Елгин, Андрей Темнов, Дмитрий Гриценко, Дмитрий Кротов, Василий Дорофеев, Рамиль Гайсин, Герман Давыдов, Кирилл Голосницкий, Владимир Руденко, Владислав Созонов, Антон Рябов.