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ВАДА получило базу данных Московской лаборатории перед решением по РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило электронный файл, содержащий, по мнению ВАДА, базу данных по допинг-тестам российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории с января 2012 по август 2015 года, сообщает пресс-служба ВАДА.

Эти данные помогут ВАДА принять верное решение о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании правления 16 ноября. РУСАДА, лишённое аккредитации в ноябре 2015 года, на данный момент не выполнило два основных критерия: публичное признание выводов доклада Макларена и доступ к образцам и базе данных Московской лаборатории, которые закрыты из-за федерального расследования.

В настоящее время ВАДА завершает анализ огромного файла резервной копии и оценку актуальности информации, чтобы предоставить более подробную информацию исполкому и правлению организации 15 и 16 ноября. В то же время ВАДА своевременно проинформировало комиссии МОК о получении новых данных и других изменениях в расследовании, связанном с докладом Макларена.

Источник: Официальный сайт ВАДА Сообщить об ошибке
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