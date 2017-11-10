ВАДА получило базу данных Московской лаборатории перед решением по РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило электронный файл, содержащий, по мнению ВАДА, базу данных по допинг-тестам российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории с января 2012 по август 2015 года, сообщает пресс-служба ВАДА.

Эти данные помогут ВАДА принять верное решение о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании правления 16 ноября. РУСАДА, лишённое аккредитации в ноябре 2015 года, на данный момент не выполнило два основных критерия: публичное признание выводов доклада Макларена и доступ к образцам и базе данных Московской лаборатории, которые закрыты из-за федерального расследования.

В настоящее время ВАДА завершает анализ огромного файла резервной копии и оценку актуальности информации, чтобы предоставить более подробную информацию исполкому и правлению организации 15 и 16 ноября. В то же время ВАДА своевременно проинформировало комиссии МОК о получении новых данных и других изменениях в расследовании, связанном с докладом Макларена.