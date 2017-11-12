Карелин: Власов внёс правильные коррективы

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал о ходе подготовки Романа Власова к новому сезону.

«Мы с Романом встречались, разговаривали, и я ему сказал лишь то, что жить впечатлениями от прошедшего турнира — неправильно. Судя по тому, как он тренируется, судя по тому, что я увидел в медиа-отчётах из сбора в Сочи, я понимаю, что он внёс правильные коррективы. Тренируется каждый день, и ОФП, и ковёр. Закисать, погружаться в анализ бесполезно, теоретические занятия важны, но всё нужно решать через ковёр, через работу. Сейчас Роман готовится к турниру Поддубного», — приводит слова Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.