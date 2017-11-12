Генсек НОК Болгарии вручил Георгию Брюсову награду «Спорт и дружба»

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Бельчо Горанов вручил заместителю председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, вице-президенту UWW-Europe Георгию Брюсову награду «Спорт и дружба». Награждение состоялось в рамках Кубка европейских наций, стартовавшего 11 ноября в Москве.

«Признание зарубежных коллег во время беспрецедентного давления на российский спорт особенно почётно. Я расцениваю эту награду как признание решающей роли России в кампании по сохранению борьбы в олимпийской программе и реформировании нашего вида спорта. Символично получить её на московском турнире, который на протяжении всей истории не только радовал сильной спортивной составляющей, но и был дискуссионным клубом. Здесь говорили о необходимости изменений правил, прозрачности управления, судейской реформы, роли женской борьбы. Эти новации, проигнорированные прежним руководством мировой борьбы, затем легли в основу реформ, утверждённых на историческом внеочередном конгрессе Международной федерации борьбы в Москве в мае 2013 года. А их форсированное внедрение стало главным доводом для МОК и вывело борьбу на новый уровень», — приводит слова Брюсова официальный сайт ФСБР.

Отметим, что в 2013 году Георгий Брюсов являлся координатором международной рабочей группы «Борьба-2020», а с 2014 года возглавляет комиссию UWW «Спорт для всех».