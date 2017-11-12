Квитатиани: никак не хотелось проиграть, а то бы сказали: «А, певец пришёл»

Российский борец, участник шоу «Голос» Торнике Квитатиани поделился эмоциями от выступления на Кубке европейских наций — Кубке Алроса в Москве.

«Петь — это хорошо, но всё-таки осознанно я занимался больше борьбой, чем музыкой. Радостно, что Бог видит мои старания. Пусть сегодня я тренируюсь не с такой отдачей, но когда-то я это делал до потери сознания. Труд всегда будет оценён.



Волнение было, ведь на меня возложили такие надежды, поставили в основную сборную команду, и проиграть никак не хотелось. А то бы сказали: „А, певец пришёл“. Я рад, что мне удалось доказать, что умею бороться. Рад, что состоялся дебют во взрослой сборной, рад, что плечо не подвело. Я говорил: если буду проигрывать, выложусь так, что меня будут уносить с ковра. Я пообещал Господу Богу, что, если даже буду проигрывать в один балл — ни на секунду не остановлюсь. Рад, что мне это не понадобилось», — приводит слова Квитатиани официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.