Тукуренова: родители возражали против борьбы — говорила, что хожу на танцы

Женская сборная России одержала победу на главном командном турнире Европы «Кубке европейских наций — Кубке Алроса» — 2017. О своём дебюте в национальной команде рассказала Ульяна Тукуренова, одержавшая победы во всех трёх поединках. Причём два поединка из трёх выиграла, проигрывая по ходу схватки.

«Первое выступление за сборную России на таком турнире очень волнительно. Честно говоря, мне хотелось выступить лучше. В первом поединке я немного растерялась, потому что волновалась, но в конце пришла в себя. Я проигрывала 8-0, и понимала, что если пропущу ещё одну атаку, то проиграю поединок. Но мне удалось провести приём и выиграть на туше.

Что помогает в таких ситуациях не терять веру в себя? Мои родные. Я всегда перед схваткой общаюсь с ними по телефону. У нас группа, где есть мама, папа и моя сестра. Перед стартом они мне говорят напутственные слова.

Не возражали ли родители против борьбы? Возражали, говорили, зачем девочке бороться. Я им говорила, что хожу на танцы. Но когда понадобились деньги, чтобы поехать в соседний район на соревнования, пришлось им признаться. Сначала они меня отговаривали, но потом согласились, с тем, что я один раз отборюсь и всё, а я выиграла соревнования. Окончательно они согласились с моими занятиями борьбой, когда я стала кандидатом в мастера спорта», — приводит слова Тукуреновой пресс-служба ФСБР.