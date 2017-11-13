Евлоев: бороться в Москве — это особенные чувства

Серебряный призёр чемпионата мира Муса Евлоев помог сборной России по греко-римской борьбе выиграть «Кубок европейских наций — Кубок Алроса-2017» и поделился впечатлениями от московского турнира.

«Кубок Алроса стал для меня первым стартом после чемпионата мира, и я его расцениваю как работу над ошибками. Основных соперников по полутяжелому весу здесь не было, однако мне нужен был этот старт, чтобы проверить себя на ковре после нескольких сборов. Сказать, что передо мной стояла задача выступить здесь в лучшей форме, нельзя — основной турнир будет в январе, когда нам предстоит бороться на турнире памяти Ивана Поддубного.

Бороться в Москве — это особенные чувства. Приехать в Москву не так сложно и всем всегда приятно, меня поддерживали на трибунах родственники, земляки, друзья из «Спарты». Всем большое спасибо!» — приводит слова Евлоева пресс-служба ФСБР.