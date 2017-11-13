Найфонов: благодарен Гостиеву за хорошую схватку, в детстве я восхищался им

Победное очко на турнире «Кубок европейских наций — Кубок Алроса2017» — 2017 сборной России по вольной борьбе принёс победитель первенства мира 2017 года по юниорам Артур Найфонов. По окончании турнира Артур поделился впечатлениями.

«Хотелось с Александром Гостиевым встретиться парой недель ранее, на турнире в Нефтеюганске, но я не смог дойти до финала — уступил Зауру Макиеву. Но судьба свела нас сегодня. На соревнованиях мы сошлись в первый раз, хотя не раз вместе тренировались, ведь Саша тренируется в Осетии. Друг друга знали довольно неплохо.

В детстве я часто смотрел схватки Александра Гостиева, можно даже сказать, что восхищался им. Благодарен ему за хорошую схватку и мне радостно, что мне удалось выиграть. Приятно, что схватка оказалась значимой для нашей команды. Если ты справишься с волнением, то схватка твоя.

Отборюсь ещё на турнире Гусова по юниорам, после чего только по взрослым. Когда я стал победителем первенства мира по юниорам, был очень рад. Выиграть мир было моей целью, и я рад, что успел этого добиться. Новая цель — повторить свой успех по взрослым», — сказал Найфонов.