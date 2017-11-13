Ценов: в будущем году на Кубке наций вы увидите в Москве лучших борцов Европы

Президент UWW-Europe Цено Ценов поделился впечатлениями от турнира «Кубок европейских наций — Кубок Алроса» — 2017, завершившегося накануне в Москве.

«Организация Кубка наций, как и всегда в Москве, на высшем уровне. Турнир регулярно проводится с 2011 года, и у него уже появились свои традиции. Конечно же, нам бы хотелось видеть не только лучшие европейские страны здесь, но и страны с других континентов, чтобы Кубок был открытым. Пусть сегодня у нас участвует строго Европа, но модель будущих турниров уже прорабатывается. Мы благодарны России за организацию такого высокого качества.

Мы разрабатываем несколько вариантов, один из которых, чтобы на Кубке европейских наций участвовали в том числе и клубы. У меня нет сомнений, что на будущий год турнир пройдёт в другом формате, будет более интересно, и вы увидите в Москве лучших борцов Европы. Хотя и сегодняшний турнир прошёл качественно и ярко, с высоким уровнем интриги и борцами с мировым именем", — сказал Ценов.