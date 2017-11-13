Сурков: выступление на ОИ-2020 — это одновременно и цель, и мечта, и желание

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков признался, что выступление на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио является для него главной целью и мечтой.

В воскресенье сборная России по греко-римской борьбе заняла первое место на открытом Кубке европейских наций «Алроса», победив в финальном матче команду Венгрии со счётом 6-2. 24-летний Сурков одолел венгра Мате Кражная со счётом 4:0 в схватке в весовой категории до 66 кг.

«Команда Венгрии — одна из сильнейших в мире, они заняли общекомандное первое место на чемпионате Европы. Для нашей сборной была принципиальная встреча с ними в каждом весе. У них приехали одни из лучших борцов», — сказал Сурков.

«Годы летят очень быстро, особенно когда ты спортсмен. В январе уже будет отбор на Европу, борцы не могут позволять себе какой-то отдых, соревнования идут постоянно. Времени много до начала Олимпийских игр, но выступление на Олимпиаде постоянно держишь в голове — это одновременно и цель, и мечта, и желание. Главное подойти без травм, если бы не было шансов на медали, то я бы уже не занимался спортом», — отметил российский борец.