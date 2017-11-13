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Определились первые участники Кубка IBU по биатлону от сборной России

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Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову имена участников первого этапа Кубка IBU в Шушёене.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов

Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.

«Это не окончательный состав. Его пополнят ещё три человека, две женщины и один мужчина из основной сборной, которые не пройдут на Кубок мира. Позже они прибудут в расположение резервной сборной в Шушёене», — отметил Касперович.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Касперович Александр Поварницын Алексей Слепов Анастасия Загоруйко Ольга Якушова Ульяна Кайшева Эдуард Латыпов
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