Определились первые участники Кубка IBU по биатлону от сборной России

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову имена участников первого этапа Кубка IBU в Шушёене.



Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов



Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.



«Это не окончательный состав. Его пополнят ещё три человека, две женщины и один мужчина из основной сборной, которые не пройдут на Кубок мира. Позже они прибудут в расположение резервной сборной в Шушёене», — отметил Касперович.