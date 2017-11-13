Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову имена участников первого этапа Кубка IBU в Шушёене.
Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов
Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.
«Это не окончательный состав. Его пополнят ещё три человека, две женщины и один мужчина из основной сборной, которые не пройдут на Кубок мира. Позже они прибудут в расположение резервной сборной в Шушёене», — отметил Касперович.
Определились первые участники Кубка IBU по биатлону от сборной России
Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову имена участников первого этапа Кубка IBU в Шушёене.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке