Генассамблея ООН объявила олимпийское перемирие на время Игр-2018

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период проведения зимних Игр-2018 в Пхёнчхане. Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний зародилась ещё в Древней Греции во время первых в истории Олимпийских игр. Перемирие даёт спортсменам и зрителям возможность безопасно прибыть к месту состязаний, участвовать в них, а затем вернуться домой. Это особенно важно с учётом места проведения Игр-2018.

Перемирие начинается за 7 дней до старта Олимпиады и завершится через 7 дней после окончания Паралимпиады. Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 8 по 18 марта.

«Для спортсменов, которые соберутся в Пхёнчхане на зимние Олимпийские игры, это разрешение будет нести особый смысл, глубоко личный. Резолюция об олимпийском перемирии Генеральной Ассамблеи ООН даёт возможность безопасно принять участие в соревнованиях всем спортсменам мира. Только государства — члены ООН могут гарантировать спортсменам безопасное прибытие на Олимпийские игры. Они делают это возможным для всех спортсменов, желающих реализовать мечту всей жизни. На Играх атлеты показывают всему миру, что возможно конкурировать друг с другом на спортивной арене и в то же время мирно жить вместе под одной крышей», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба МОК.