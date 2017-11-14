Сборная России по вольной борьбе подарила завоёванный кубок Торнике Квитатиани

Сборная России по вольной борьбе в спорткомплексе «Динамо» в Крылатском выиграла турнир «Кубок европейских наций — Кубок Алроса». Турнир был приурочен к 20-летию клуба спортивной борьбы ЦСКА. Вольники победили во всех матчевых встречах: одолели сборные Грузии, Молдавии и Азербайджана. Одну схватку на турнире провёл Торнике Квитатиани — полутяж ЦСКА, который стал знаменит благодаря успешному выступлению в популярном шоу «Голос» на Первом канале. Он одолел соперника досрочно, сделав яркий бросок на 4 балла и серию накатов. По завершении турнира главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев собрал команду и предложил подарить завоёванный кубок на память Торнике. Команда единогласно его поддержала.

«У меня нет слов, — прокомментировал случившееся Торнике Квитатиани. — Мне безумно приятно получить в подарок от команды кубок европейских наций. Когда Дзамболат Ильич собрал ребят и сказал, что хотел бы подарить кубок мне, думал, что это шутка. Некоторые ребята выиграли по три схватки, и мне неловко брать такой подарок. Кубок — общий. Но братья-борцы настояли (улыбается). Спасибо большое команде и главному тренеру! Я очень вдохновлён!»



«Участие Торнике на турнире вызвало особый интерес, — сказал Дзамболат Тедеев. — Мы безумно рады, что человек из нашего вида спорта, борец из ЦСКА смог реализовать себя в творчестве. Но нам бы не хотелось, чтобы он забывал и о нас, про вольную борьбу. Пусть Торнике продолжает тренироваться, продолжает готовиться, и где бы он ни выступал — в костюме на сцене или в трико на ковре — мы всегда рядом, мы всегда его поддержим. Торнике Квитатиани — обладатель кубка европейских наций, и это уже история. Мы с ребятами посовещались и решили, что будет правильно подарить этот кубок Торнике».