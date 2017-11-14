Призёр ОИ Семёнов выступит на первенстве мира U23 по борьбе в Быдгоще

21-26 ноября в Быдгоще (Польша) впервые пройдёт первенство мира среди спортсменов до 23 лет по вольной, греко-римской и женской борьбе. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды на эти соревнования. В частности, в Быдгоще выступит призёр Олимпийских игр — 2016 Сергей Семёнов, который из-за травм в этом году не выступил ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы, сообщает официальный сайт ФСБР.

Греко-римская борьба. Первенство мира среди спортсменов до 23 лет. Состав сборной России

До 59 кг. Сергей Емелин — победитель первенства Европы U23 (2016).

До 66 кг. Ален Мирзоян — призёр чемпионата России — 2017.

До 71 кг. Ринат Ахмедов — призёр чемпионата России — 2017.

До 75 кг. Ахмед Кайцуков — призёр чемпионата России — 2017, призёр первенства Европы U23 (2017)

До 80 кг. Азамат Хакулов — призёр чемпионата России — 2017.

До 85 кг. Руслан Юсупов — призёр первенства Европы U23 (2017).

До 98 кг. Александр Головин — призёр чемпионата России — 2017.

До 130 кг. Сергей Семёнов — призёр Олимпийских игр — 2016, чемпион России — 2017.