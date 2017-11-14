Ефимова стала третьей на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 200 м брассом

В Токио (Япония) завершился первый день седьмого этапа Кубка мира по плаванию. Трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 200 м. На 50 м баттерфляем её соотечественник, призёр Олимпийских игр Владимир Морозов стал пятым.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио

Женщины. Брасс. 200 м

1. Рикке Педерсен (Дания) – 2.18,29.

2. Реона Аоки (Япония) – 2.18,78.

3. Юлия Ефимова (Россия) – 2.19,21…

6. Мария Темникова (Россия) – 2.20,78.

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 22,49.

2. Павел Санкович (Беларусь) – 22,81.

3. Андрей Говоров (Украина) – 22,96…

5. Владимир Морозов (Россия) – 23,12.