Оргкомитет абсолютного ЧР по борьбе возглавил губернатор Воронежской области

25 ноября в Воронеже состоится чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. В соревнованиях примут участие спортсмены полутяжёлой и супертяжёлой весовых категорий. Оргкомитет турнира возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, приняв предложение трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, Героя России Александра Карелина. Также было принято решение присвоить турниру имя прославленного воронежского борца, трёхкратного победителя Спартакиады народов СССР, заслуженного мастера спорта СССР Василия Меркулова, который в этом году отметил 75-летие, сообщает официальный сайт ФСБР.

Призовой фонд турнира составит 2 млн рублей. Победитель каждой весовой категории получит 50 тыс. рублей, серебряный призёр — 20 тыс. рублей, бронзовый — 10 тыс. рублей. Чемпион в «абсолютке» получит 500 тыс. рублей, серебряный призёр — 200 тыс. рублей, бронзовый призёр — 100 тыс. рублей. Тренер победителя также получит 100 тыс. рублей.