Трёхкратный чемпион ОИ Таймазов принял участие в открытии зала борьбы

В минувшие выходные в Калининградской области в рамках программы «Борьбу — в школу!» был открыт зал борьбы в Багратионовской общеобразовательной школе. В церемонии открытия школьного зала также приняли участие депутат Госдумы РФ, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, глава Олимпийского совета области, чемпион Европы по вольной борьбе Андрей Шумилин, заместитель председателя правительства – министр по муниципальному развитию региона Александр Торба и глава администрации Багратионовского городского округа Максим Азов.

«За последние три года также заработали секции борьбы в учебных заведениях в Советском, Славском, Неманском, Зеленоградском городских округах и в Калининграде", — рассказал президент федерации спортивной борьбы Калининградской области Евгений Абарюс.

После завершения мероприятия с борцовским активом области встретился глава региона Антон Алиханов. На встрече была достигнута договорённость, что до 2020 года продолжится оснащение оборудованием и открытие залов и секций в рамках национальной программы.

Таймазов провёл мастер-класс в Калининграде и принял участие в церемонии награждения дебютного турнира по вольной борьбе на призы чемпиона мира Алексея Шемарова в возрастной группе до 15 лет. В турнире участвовали семь команд из Узбекистана, Беларуси, Латвии, регионов России и ЦСКА. В решающем матче сборная хозяев взяла верх над «армейцами», сообщает официальный сайт ФСБР.