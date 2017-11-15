Иванов и Созонов вышли в 1/8 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Китае

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли во второй раунд этапа Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Хендра Сетиаван (Индонезия) / Боон Хеон Тан (Малайзия) со счётом 2:1 (23:25, 21:18, 21:19).

За выход в четвертьфинал Иванов и Созонов поспорят с китайской парой Хуан Кайсян / Ван Илу.

В первом раунде соревнований в миксте россияне Евгений Дремин / Евгения Димова обыграли китайцев Хань Чэнкай / Чэнь Лу – 2:0 (22:20, 21:9) и встретятся с представителями Гонконга Тан Чунь Мань / Цзэ Ин Сют.