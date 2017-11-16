Лабазанов возглавит сборную России на Кубке Караваева по греко-римской борьбе

17 ноября в Минске (Беларусь) состоится международный командный турнир по греко-римской борьбе имени олимпийского чемпиона Олега Караваева. Лидером сборной России на этом турнире станет чемпион мира-2014 Чингиз Лабазанов, сообщает пресс-служба ФСБР.

Греко-римская борьба. Кубок Олега Караваева

Состав сборной России

До 59 кг. Родион Саматов, Жамболат Локьяев — призёр первенства Европы U23

До 66 кг. Алексей Киянкин — чемпион России — 2014, Азамат Ахмедов

До 71 кг. Адам Курак — чемпион Европы-2014, призёр ЧМ-2015, Гарик Гюлумян

До 75 кг. Чингиз Лабазанов — чемпион мира-2014, призёр ЧЕ-2017, призёр Евроигр-2015, Дмитрий Петайкин

До 80 кг. Адлан Акиев — призёр ЧЕ-2017, Гаджииурад Джалалов

До 85 кг. Сосруко Кодзоков — чемпион России-2017, Алан Остаев

До 98 кг. Кантемир Магомедов, Ахмед Мусаев

До 130 кг. Алексей Гришин, Нохчо Лабазанов