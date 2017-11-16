Зайцева: написала письмо в IBU, чтобы начался личный разбор моего дела

Двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева, рассказала о том, как узнала о том, что МОК подозревает её в нарушении антидопинговых правил, и как отреагировала на это известие.

«Переживала за ребят, за лыжников, за Легкова, представляла, какие они испытывают чувства. Но, когда это письмо пришло мне, я поняла эти чувства уже более конкретно. Для меня это был шок. Почему мне могло прийти такое письмо? Там был один листок. Это официальное письмо с подписью Николь Рёш, в котором она уведомляет Союз биатлонистов России, что МОК начал расследование в отношении Зайцевой. Никаких оснований пока не говорят, просто пишут, что начато расследование по поводу нарушения антидопинговых правил. Ничего про доклад Макларена и комиссию Освальда в письме не было.

Мы всегда сдавали допинг-пробы при допинг-офицерах, которые с нами заходили в туалет и следили. Когда мы закрывали баночки, человек тоже всё контролировал, смотрел. Я никогда не считала количество щелчков, поскольку не задумывалась об этом, но в силу своей интуиции всегда закручивала до самого конца — вплоть до того, что, казалось, крышка могла треснуть. То есть реально до самого конца сильно закрывала. Всегда эти баночки прятала в полиэтиленовые мешочки, которые прилагались в коробочке. Мне говорили, что необязательно их складывать в мешки, но я всегда это делала. Заматывала и ставила в пластмассовую коробку, которую мы залепляли скотчем. На эту коробку всегда наклеивалась лента, которую если отодрать, то видно, что коробка вскрыта. Мы подписывали акт, что никаких претензий нет ни с моей стороны, ни ко мне со стороны допинг-офицера. Все эти коробки отправляли допинг-офицерам, а что с ними было дальше — я не знаю.

К нам всем разные претензии. У кого-то царапина, у кого-то повышенная соль. Я же не химик и вообще не знаю, что такое соль в моче. Соль, наверное, может выскочить в разных состояниях. Можно переесть красной или чёрной икры — и будет у тебя много соли. Мы же спортсмены, мы теряем очень много пота, соль выходит из организма, и всегда хочется её пополнять. Может быть, за счёт этого повышается уровень соли. В горах это особенно ощущается, поскольку потоотделение ещё выше, чем на равнине. Не знаю, откуда может быть повышенное содержание соли. В банку-то я соль не сыпала — это сто процентов. Написала письмо в Международный союз биатлонистов, чтобы начался личный разбор моего дела, то есть что я не просто тихо в тряпочку молчу, а заинтересована в этом. Пока никто не ответил", — сказала Зайцева в эфире «Все на матч».